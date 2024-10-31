Проход Джонатана Куминги впечатлил Стефа Карри и Стива Керра

Джонатан Куминга красиво прошел к кольцу.

В заключительной четверти при преимуществе «Голден Стэйт » в 18 очков форвард Джонатан Куминга 1 в 1 прошел Брэндона Ингрэма в быстрой атаке. Обманное движение вызвало яркую реакцию у одноклубников, включая Стефа Карри , и главного тренера Стива Керра .