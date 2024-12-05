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«Ну ты и засранец». Джош Харт пошутил о призовых за Кубок НБА

Джош Харт иронично рассказал о планах на траты.

Игроки получают дополнительные бонусы от НБА за продвижение в плей-офф Кубка.

«Да, нужны деньги. Мне, честно говоря, нет дела до нашей молодежи, заботят только мои траты. Нужны новые часы, может быть, машина. Что там еще, Джейлен?» – пошутил защитник «Никс».

«Ну ты и засранец!» – оценил одноклубника разыгрывающий Джейлен Брансон.

«Нью-Йорк» встретится с «Атлантой» в 1/4 Кубка НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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