«Как только дело пошло, его прорывает. Видел такое раньше и не беспокоюсь за него». Джейлен Брансон порадовался удачному выступлению Микэла Бриджеса

Микэл Бриджес отличился в игре против «Пеликанс» (118:85).

Форвард набрал 31 очко, установив личный рекорд нынешнего сезона, и реализовал 12 из 19 бросков с игры и 7 из 12 трехочковых.

«Его игра была уверенной и цельной. Приятно такое увидеть. Я читал их оборону, когда оставляешь кого-то свободным, рано или поздно мяч заходит. И как только дело пошло, его прорывает. Видел такое раньше и не беспокоюсь за него», – заявил разыгрывающий Джейлен Брансон .

«Мы знали, что у него все в порядке с уверенностью. Нам нужно было только продолжать находить его на открытых позициях, сегодня он был хорош на обеих сторонах площадки. Энергичен на острие нашей атаки и в защите. И реализовал свои броски. Это наш парень. Мы в него верим. В его попадания. Средние, с разворота. Хотим, чтобы он был агрессивным. Такой Микэл нам знаком и нужен», – прокомментировал выступление партнера Джош Харт .