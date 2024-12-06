Джонатан Куминга набрал рекордные в карьере 33 очка в матче с «Рокетс». «Уорриорз» прервали серию из 5 поражений
«Уорриорз» прервали серию из 5 поражений в матче с «Рокетс» – 99:93.
В составе «Голден Стэйт» Джонатан Куминга набрал рекордные в карьере 33 очка при 13 из 22 с игры за 33 минуты.
В активе форварда также 7 подборов и 2 передачи.
Калифорнийцы играли без травмированных Стефа Карри и Дрэймонда Грина.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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