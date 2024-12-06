Джонатан Куминга набрал рекордные в карьере 33 очка в матче с «Рокетс». «Уорриорз» прервали серию из 5 поражений

«Уорриорз» прервали серию из 5 поражений в матче с «Рокетс» – 99:93.

В составе «Голден Стэйт » Джонатан Куминга набрал рекордные в карьере 33 очка при 13 из 22 с игры за 33 минуты.

В активе форварда также 7 подборов и 2 передачи.

Калифорнийцы играли без травмированных Стефа Карри и Дрэймонда Грина.