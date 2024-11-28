Джейлен Уильямс не вышел на вторую половину матча против «Голден Стэйт» из-за травмы глаза

Джейлен Уильямс получил травму глаза в матче против «Уорриорз».

Джонатан Куминга в проходе неудачно попал форварду «Оклахомы» по лицу. Уильямс вынужден был покинуть площадку во второй четверти и не вышел на вторую половину.

Форвард успел набрать 13 очков, 6 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 16 минут. Его команда одержала победу над «Голден Стэйт» со счетом 105:101.