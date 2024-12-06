Участие Леброна Джеймса в матче с «Атлантой» под вопросом. Форварда «Лейкерс» беспокоят боли в стопе
Леброн Джеймс может пропустить матч с «Атлантой» в пятницу.
Участие форварда «Лейкерс» находится под вопросом из-за болей в левой стопе.
Джеймс отыграл во всех 22 матчах «Лейкерс» в своем 22-м сезоне в НБА, набирая в среднем 22,3 очка, 9,0 передачи и 7,9 подбора при 4,1 потери за встречу. 39-летний баскетболист планировал выходить на площадку во всех 82 матчах регулярки, но это намерение недавно поставил под вопрос тренер «озерников» Джей Джей Редик.
Форвард Остин Ривз пропустит четвертую игру подряд из-за ушиба кости таза.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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