«Буду думать о здоровье Грегга Поповича». Леброн Джеймс обозначил свой приоритет в поездке в Сан-Антонио

«Лейкерс» встретятся со «Сперс» в гостях.

«Ожидаю матча против «Сан-Антонио ». Всегда тяжело победить у них в гостях. Но для меня лично главным в Сан-Антонио сейчас являются новости о здоровье моего дорогого друга Грегга Поповича .

Буду думать о нем во время поездки. Желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь скоро увидеться. Не обязательно на игровой площадке. Это для меня важнее всего», – заключил Леброн Джеймс .

«Тренер Попович был лидером этой организации последние 30 лет. У некоторых людей особенная аура, ощущение присутствия. Он один из них. Это ощущается каждый день. Мы скучаем по нему», – признался генменеджер «Сперс» Брайан Райт.

Попович восстанавливается после микроинсульта, его обязанности исполняет ассистент Митч Джонсон.