  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Буду думать о здоровье Грегга Поповича». Леброн Джеймс обозначил свой приоритет в поездке в Сан-Антонио
1

«Буду думать о здоровье Грегга Поповича». Леброн Джеймс обозначил свой приоритет в поездке в Сан-Антонио

«Лейкерс» встретятся со «Сперс» в гостях.

«Ожидаю матча против «Сан-Антонио». Всегда тяжело победить у них в гостях. Но для меня лично главным в Сан-Антонио сейчас являются новости о здоровье моего дорогого друга Грегга Поповича.

Буду думать о нем во время поездки. Желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь скоро увидеться. Не обязательно на игровой площадке. Это для меня важнее всего», – заключил Леброн Джеймс.

«Тренер Попович был лидером этой организации последние 30 лет. У некоторых людей особенная аура, ощущение присутствия. Он один из них. Это ощущается каждый день. Мы скучаем по нему», – признался генменеджер «Сперс» Брайан Райт.

Попович восстанавливается после микроинсульта, его обязанности исполняет ассистент Митч Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Леброна Джеймса, соцсети репортера Дэйва Макменамина
травмы
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoСан-Антонио
logoГрегг Попович
logoНБА
Митч Джонсон
Брайан Райт
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Никола Йокич – на вершине рейтинга НБА
238 ноября, 14:59
Леброн Джеймс: «Когда команда теряет игроков, остальные должны бороться еще упорнее»
137 ноября, 08:52
Грегг Попович выбыл на неопределенный срок по состоянию здоровья
114 ноября, 16:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Маккаби» сыграет с «Олимпиакосом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
4 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Самара» примет УНИКС, МБА-МАИ сыграет с «Зенитом»
11 минут назад
Как делали тот самый adidas Telstar на ЧМ-1970? История и технология изготовления мячей
сегодня, 12:00Спецпроект
«Не знал, чего от меня хотят и ждут». Скотти Пиппен-младший рассказал о своей карьере
2сегодня, 11:20
«Просто еще одна игра». Виктор Вембаньяма рассказал о планах на будущее
1сегодня, 11:08
«Быть эффективным во всем». Джей Джей Редик выдвинул тезисы для формирования командной культуры «Лейкерс»
7сегодня, 10:54
Демар Дерозан досрочно завершил матч против «Финикса» из-за проблем со спиной
сегодня, 09:59
Пол Джордж о болельщиках «Клипперс»: «Вы не заполняете Intuit Dome. Поддерживайте свою команду»
5сегодня, 09:44
Новичок «Сиксерс» Джаред Маккейн присоединился к Стефу Карри и Джейсону Кидду с редкой статистической линейкой
4сегодня, 09:16Видео
«Мы положились на Далтона Кнехта, а я постарался разбавить игру парой своих владений». Леброн Джеймс высоко оценил вклад новичка «Лейкерс»
9сегодня, 08:52Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Дражен Анзулович о предстоящей встрече «Самары» с УНИКСом: «Хочу увидеть другое отношение к игре, лучшее, чем было в последних двух матчах»
сегодня, 12:00
«Хапоэль Тель-Авив» успешно завершил переговоры по найму Димитриса Итудиса (Алессандро Луиджи Магги)
1сегодня, 10:35
Защитник сборной Южного Судана Мариал Шайок присоединился к «Маккаби» из Тель-Авива
2сегодня, 10:25Фото
65-летний болельщик «Партизана» скончался после сердечного приступа на матче против «Барселоны»
сегодня, 10:10
Пол Пирс: «Нынешний стиль игры идет от Джеймса Хардена»
13сегодня, 09:32
Иван Лазарев о матче «Химки» – «Московский»: «Страховаться судьями против любительской команды – это зашквар»
3сегодня, 06:20
Виктор Лахин: «Надеюсь после этого сезона выйти на драфт и продолжить карьеру в НБА»
1вчера, 20:24
Ростислав Вергун о ЦСКА: «У нас есть потенциал играть против таких команд»
5вчера, 18:49
Андреас Пистиолис об «Уралмаше»: «Нам было очень приятно победить такую серьезную команду»
вчера, 18:30
Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»
вчера, 17:13