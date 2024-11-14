«Буду думать о здоровье Грегга Поповича». Леброн Джеймс обозначил свой приоритет в поездке в Сан-Антонио
«Лейкерс» встретятся со «Сперс» в гостях.
«Ожидаю матча против «Сан-Антонио». Всегда тяжело победить у них в гостях. Но для меня лично главным в Сан-Антонио сейчас являются новости о здоровье моего дорогого друга Грегга Поповича.
Буду думать о нем во время поездки. Желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь скоро увидеться. Не обязательно на игровой площадке. Это для меня важнее всего», – заключил Леброн Джеймс.
«Тренер Попович был лидером этой организации последние 30 лет. У некоторых людей особенная аура, ощущение присутствия. Он один из них. Это ощущается каждый день. Мы скучаем по нему», – признался генменеджер «Сперс» Брайан Райт.
Попович восстанавливается после микроинсульта, его обязанности исполняет ассистент Митч Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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