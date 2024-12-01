Остин Ривз избежал серьезной травмы спины
Рентген не выявил серьезной травмы спины у Остина Ривза.
Об этом сообщает репортер The Los Angeles Times Дэн Войке со ссылкой на источники.
Атакующий защитник «Лейкерс» получил ушиб левого таза после страшного падения в пятничном матче против «Оклахомы».
Ривз полетел с командой в Солт-Лейк-Сити, но может пропустить матч против «Юты» из-за болей в спине.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: bsky.app
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