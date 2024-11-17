Улли Грин о большом количестве штрафных бросков «Лейкерс»: «Сами ответьте на этот вопрос для меня»

Уилли Грин дипломатично увернулся от обсуждения судейского отношения к «Лейкерс».

Главного тренера «Пеликанс» спросили, как он собирается бороться с большим количеством штрафных клуба из Лос-Анджелеса, перед матчем команд.

«Почему это происходит? Почему они бросают больше? Я бы хотел, чтобы вы ответили на этот вопрос для меня.

Мы хотим быть агрессивными, но они здорово пользуются игровыми хитростями. Остин Ривз ищет столкновения, если находит нужный угол. Энтони Дэвис , Леброн Джеймс . Они все умные игроки с высоким баскетбольным IQ. Они знают, как находить позиции и траектории. Мы должны соблюсти баланс, играя контактно, но не давая им слишком много бросков со штрафной линии», – заключил главный тренер «Нового Орлеана» на предматчевой пресс-конференции.

Игра закончилась со счетом 104:99 в пользу «Лейкерс». «Новый Орлеан » опередил соперника по количеству попыток со штрафной линии (23-18).

«Лейкерс » лидируют в лиге по общему количеству штрафных (361).