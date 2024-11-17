Улли Грин о большом количестве штрафных бросков «Лейкерс»: «Сами ответьте на этот вопрос для меня»
Главного тренера «Пеликанс» спросили, как он собирается бороться с большим количеством штрафных клуба из Лос-Анджелеса, перед матчем команд.
«Почему это происходит? Почему они бросают больше? Я бы хотел, чтобы вы ответили на этот вопрос для меня.
Мы хотим быть агрессивными, но они здорово пользуются игровыми хитростями. Остин Ривз ищет столкновения, если находит нужный угол. Энтони Дэвис, Леброн Джеймс. Они все умные игроки с высоким баскетбольным IQ. Они знают, как находить позиции и траектории. Мы должны соблюсти баланс, играя контактно, но не давая им слишком много бросков со штрафной линии», – заключил главный тренер «Нового Орлеана» на предматчевой пресс-конференции.
Игра закончилась со счетом 104:99 в пользу «Лейкерс». «Новый Орлеан» опередил соперника по количеству попыток со штрафной линии (23-18).
«Лейкерс» лидируют в лиге по общему количеству штрафных (361).
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