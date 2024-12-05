Име Удока, Тари Исон и Алперен Шенгюн оштрафованы на 50 000, 35 000 и 15 000 долларов соответственно
НБА оштрафовала тренера и двух игроков «Хьюстона» по итогам матча с «Сакраменто».
Главный тренер «Рокетс» Име Удока оштрафован на 50 000 долларов за стычку с судьей, мат в адрес судьи, отказ покинуть площадку после удаления и публичную критику судейства во время послематчевой пресс-конференции.
Форвард Тари Исон оштрафован на 35 000 долларов за то, что бросил полотенце и матерился в адрес болельщика на трибуне по окончании матча.
Центровой Алперен Шенгюн оштрафован на 15 000 долларов за мат в адрес судьи.
«Хьюстон» проиграл «Хьюстону» на выезде со счетом 111:120. Инцидент, за который Удока и Шенгюн получили технические фолы и были удалены, случился за 1.52 до конца встречи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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