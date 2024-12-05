Стеф Карри пропустит матч с «Хьюстоном» из-за проблем с коленом
Стеф Карри получит отдых.
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» занимается профилактикой состояния колена. Карри рассказывал, что следует протоколу, разработанному для предотвращения осложнений.
«Уорриорз» проиграли 5 матчей подряд. Первая встреча с «Рокетс» в этом сезоне закончилась победой «Голден Стэйт».
Матч также пропустит форвард Дрэймонд Грин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
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