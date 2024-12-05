Стеф Карри пропустит матч с «Хьюстоном» из-за проблем с коленом

Стеф Карри получит отдых.

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт » занимается профилактикой состояния колена. Карри рассказывал, что следует протоколу, разработанному для предотвращения осложнений.

«Уорриорз» проиграли 5 матчей подряд. Первая встреча с «Рокетс» в этом сезоне закончилась победой «Голден Стэйт».

Матч также пропустит форвард Дрэймонд Грин .