Кэм Томас о непопадании в рейтинг ESPN: «Если смотреть матчи и цифры, не может даже быть никакого обсуждения»
Защитник «Бруклина» не попал в список из 25 наиболее перспективных баскетболистов НБА до 25 лет по версии ESPN.
«Тому, кто смотрит матчи, все и так понятно. Бросьте. Не уделяю этому много внимания, но все же понятно. Если посмотреть на цифры и на результат моих противостояний с любым другим баскетболистом, не может быть никакого обсуждения.
Я знаю, что делаю, продолжаю верить в себя. Хочу просто помогать команде и побеждать. Списки не имеют значения. Пока мои коллеги знают, что я один из лучших игроков, это все, что имеет смысл», – заявил Томас.
В этом сезоне баскетболист набирает 24,7 очка, 3,2 подбора и 3,4 передачи, реализуя 46,1% бросков с игры и 38,9% из-за дуги.
Замыкают список 25 игроков форвард «Хьюстона» Тари Исон и защитник «Вашингтона» Билаль Кулибали.
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