  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кэм Томас о непопадании в рейтинг ESPN: «Если смотреть матчи и цифры, не может даже быть никакого обсуждения»
8

Кэм Томас о непопадании в рейтинг ESPN: «Если смотреть матчи и цифры, не может даже быть никакого обсуждения»

Кэм Томас недоволен своей оценкой.

Защитник «Бруклина» не попал в список из 25 наиболее перспективных баскетболистов НБА до 25 лет по версии ESPN.

«Тому, кто смотрит матчи, все и так понятно. Бросьте. Не уделяю этому много внимания, но все же понятно. Если посмотреть на цифры и на результат моих противостояний с любым другим баскетболистом, не может быть никакого обсуждения.

Я знаю, что делаю, продолжаю верить в себя. Хочу просто помогать команде и побеждать. Списки не имеют значения. Пока мои коллеги знают, что я один из лучших игроков, это все, что имеет смысл», – заявил Томас.

В этом сезоне баскетболист набирает 24,7 очка, 3,2 подбора и 3,4 передачи, реализуя 46,1% бросков с игры и 38,9% из-за дуги.

Замыкают список 25 игроков форвард «Хьюстона» Тари Исон и защитник «Вашингтона» Билаль Кулибали.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
logoНБА
logoБруклин
logoКэм Томас
logoХьюстон
logoТари Исон
logoВашингтон
logoБилаль Кулибали
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крис Миддлтон дебютирует в сезоне в пятницу в матче против «Бостона»
2 минуты назад
Влатко Чанчар пропустит восемь недель из-за травмы колена
25 минут назад
Терэнс Мэнн перенесет операцию по поводу перелома пальца и пропустит как минимум 3 недели
33 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»
546 минут назадLive
Анферни Хардуэй: «Мой набор навыков был больше, чем у Майкла Джордана»
450 минут назад
«Он Андре Миллер». Бэрон Дэвис восхищен умением Николы Йокича разыгрывать
2сегодня, 14:51
Джордж Карл: «Наггетс» больше зависят от Йокича, чем «Буллс» от Джордана»
3сегодня, 14:06
Зайон Уильямсон пройдет повторное обследование через две недели
8сегодня, 13:55
Джи Джи Джексон вернется в строй через 6-8 недель
сегодня, 13:47
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Аллен о том, как бы он остановил Энтони Эдвардса: «Заставил бы его идти вправо»
8 минут назад
Алекс Пойтресс: «Все мои годы в Евролиге, включая «Зенит», сформировали мой характер»
18 минут назад
Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен и Джеймс Харден-Деррик Джонс лидируют по количеству аллей-упов
2сегодня, 14:33
Док Риверс: «Надеемся, что Крис Миддлтон вернется очень скоро»
сегодня, 14:19
Трэй Янг болельщику: «Заткни свою пасть»
7сегодня, 13:38Видео
Ник Нерс: «Есть вероятность, что Джоэл Эмбиид сыграет в пятницу»
1сегодня, 13:23
Остин Ривз выпускает в продажу модель кроссовок Rigorer AR2
6сегодня, 11:25
Дражен Анзулович: «С нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов должен был сегодня пойти в школу»
сегодня, 11:05
Руди Гобер: «Хочу увидеть Intuit Dome заполненным в плей-офф»
сегодня, 10:46
Главный тренер женской сборной Бельгии Рашид Мезьян возглавил «Коннектикут»
сегодня, 10:36