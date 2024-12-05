Видео
7

Трэй Янг болельщику: «Заткни свою пасть»

Трэй Янг сматерился в адрес болельщика «Милуоки».

Эпизод случился во время четвертой четверти матча между «Хоукс» и «Бакс» (119:104) после того, как Янг забросил флоутер.

«Заткни свою пасть», – прокричал разыгрывающий «Атланты» в сторону трибуны.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
logoТрэй Янг
logoАтланта
logoМилуоки
болельщики
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг делает 12,42 передачи в среднем за матч. Это лучший показатель за последние 30 лет
1430 ноября, 17:36
«Уходи оттуда, уходи». Остин Риверс советует Трэю Янгу покинуть «Атланту»
1330 ноября, 17:27
Трэй Янг о победе над «Кливлендом»: «Нужно добиться постоянства в нашем уровне игры»
29 ноября, 20:29
Рекорд по передачам снова у Трэя Янга – 22. Вытащил с «-19» и нанес второе поражение «Кэвз»
928 ноября, 19:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крис Миддлтон дебютирует в сезоне в пятницу в матче против «Бостона»
3 минуты назад
Влатко Чанчар пропустит восемь недель из-за травмы колена
26 минут назад
Терэнс Мэнн перенесет операцию по поводу перелома пальца и пропустит как минимум 3 недели
34 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»
547 минут назадLive
Анферни Хардуэй: «Мой набор навыков был больше, чем у Майкла Джордана»
651 минуту назад
«Он Андре Миллер». Бэрон Дэвис восхищен умением Николы Йокича разыгрывать
2сегодня, 14:51
Джордж Карл: «Наггетс» больше зависят от Йокича, чем «Буллс» от Джордана»
3сегодня, 14:06
Зайон Уильямсон пройдет повторное обследование через две недели
9сегодня, 13:55
Джи Джи Джексон вернется в строй через 6-8 недель
сегодня, 13:47
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Аллен о том, как бы он остановил Энтони Эдвардса: «Заставил бы его идти вправо»
9 минут назад
Алекс Пойтресс: «Все мои годы в Евролиге, включая «Зенит», сформировали мой характер»
19 минут назад
Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен и Джеймс Харден-Деррик Джонс лидируют по количеству аллей-упов
2сегодня, 14:33
Док Риверс: «Надеемся, что Крис Миддлтон вернется очень скоро»
сегодня, 14:19
Ник Нерс: «Есть вероятность, что Джоэл Эмбиид сыграет в пятницу»
1сегодня, 13:23
Остин Ривз выпускает в продажу модель кроссовок Rigorer AR2
6сегодня, 11:25
Дражен Анзулович: «С нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов должен был сегодня пойти в школу»
сегодня, 11:05
Руди Гобер: «Хочу увидеть Intuit Dome заполненным в плей-офф»
сегодня, 10:46
Главный тренер женской сборной Бельгии Рашид Мезьян возглавил «Коннектикут»
сегодня, 10:36
«Травмы, соцсети, стиль игры». Патрик Беверли назвал причины падения просмотров НБА
13сегодня, 09:59