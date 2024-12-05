Трэй Янг болельщику: «Заткни свою пасть»
Трэй Янг сматерился в адрес болельщика «Милуоки».
Эпизод случился во время четвертой четверти матча между «Хоукс» и «Бакс» (119:104) после того, как Янг забросил флоутер.
«Заткни свою пасть», – прокричал разыгрывающий «Атланты» в сторону трибуны.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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