Трэй Янг болельщику: «Заткни свою пасть»

Трэй Янг сматерился в адрес болельщика «Милуоки».

Эпизод случился во время четвертой четверти матча между «Хоукс» и «Бакс» (119:104) после того, как Янг забросил флоутер.

«Заткни свою пасть», – прокричал разыгрывающий «Атланты» в сторону трибуны.