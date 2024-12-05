«Он в порядке». Джо Маззулла ждет возвращения Джейсона Тейтума в состав к следующему матчу

Джейсон Тейтум пропустил первый матч в сезоне.

Форвард «Селтикс» не вышел на площадку в игре против «Детройта » из-за небольшого воспаления в левом колене.

«Бостон » добился победы, в первую очередь усилиями Джейлена Брауна и Кристапса Порзингиса (130:120).

«Честно говоря, толком не знаю. Справляется с какой-то проблемой. Не имею понятия. Знаю, что он в порядке.

Не ожидаю, что пропустит больше одного матча», – прокомментировал травму главный тренер Джо Маззулла .

«Селтикс» ожидает встреча с «Милуоки » в пятницу.