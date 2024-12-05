«Он в порядке». Джо Маззулла ждет возвращения Джейсона Тейтума в состав к следующему матчу
Джейсон Тейтум пропустил первый матч в сезоне.
Форвард «Селтикс» не вышел на площадку в игре против «Детройта» из-за небольшого воспаления в левом колене.
«Бостон» добился победы, в первую очередь усилиями Джейлена Брауна и Кристапса Порзингиса (130:120).
«Честно говоря, толком не знаю. Справляется с какой-то проблемой. Не имею понятия. Знаю, что он в порядке.
Не ожидаю, что пропустит больше одного матча», – прокомментировал травму главный тренер Джо Маззулла.
«Селтикс» ожидает встреча с «Милуоки» в пятницу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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