Яннис Адетокумбо: «Меняю свою игру в сторону бросков со средней дистанции, давно хотел это сделать»

Яннис Адетокумбо пытается трансформировать свою игру.

На пороге 30-летия форвард готовится к поздней стадии своей карьеры.

«В моем возрасте я понял, что для сохранения эффективности и достижения побед с командой мне нужно изменить свою игру.

Я очень эффективен в краске, но такой баскетбол слишком контактный, мне все время достается.

Теперь я играю бэк-ту-бэки и чувствую себя отлично. Как будто меня никто не трогал. Это невероятное ощущение, оно мне очень нравится, так что я двигаюсь в этом направлении.

В прошлом году я, кажется, совершил 39 бросков со средней дистанции в 73 матчах. В этом году уже за 40 в 16 играх.

Я буквально меняю свою игру, и это меня очень сильно воодушевляет. Хотел сделать это уже очень давно. Иногда я не буду попадать, как в прошлом матче. Но в этот раз я был достаточно точен, надеюсь, что буду еще точнее в будущем. Это снижает уровень контакта, и мои одноклубники хотят, чтобы я продолжал бросать, так что буду делать это», – заключил греческий форвард «Бакс».

Адетокумбо набрал 31 очко, 11 подборов и 5 передач в матче с «Атлантой», реализовав 8 из 14 бросков с игры. «Милуоки » потерпел поражение (104:119) и прервал серию из 7 побед.