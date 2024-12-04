Джоэл Эмбиид возобновил тренировки и наращивает нагрузки
Джоэл Эмбиид вернулся на площадку.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который отсутствовал по личным причинам и из-за травмы левого колена, возобновил тренировки и начинает наращивать нагрузки, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.
Эмбиид остается вне заявки «Сиксерс» на сегодняшний матч против «Мэджик».
Форвард «Филадельфии» Пол Джордж также пропустит матч против «Орландо» после того, как во вторник отыграл 37 минут во встрече с «Шарлотт», что является его рекордом сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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