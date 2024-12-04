Джоэл Эмбиид возобновил тренировки и наращивает нагрузки

Джоэл Эмбиид вернулся на площадку.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид , который отсутствовал по личным причинам и из-за травмы левого колена, возобновил тренировки и начинает наращивать нагрузки, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.

Эмбиид остается вне заявки «Сиксерс» на сегодняшний матч против «Мэджик».

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж также пропустит матч против «Орландо » после того, как во вторник отыграл 37 минут во встрече с «Шарлотт», что является его рекордом сезона.