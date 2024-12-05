Джеймс Уорти о «Лейкерс»: «Им нужно подумать о том, кто они такие, потому что это совсем не похоже на баскетбол «Лейкерс»
Джеймс Уорти критически отозвался о поражении «Лейкерс».
«Это было не круто. Им нужно сесть на автобус, взять бургеров и поехать в Атланту. И вместе подумать над тем, кто они такие, и что им нужно сделать, потому что нынешний уровень совсем не похож на баскетбол «Лейкерс», – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.
Клуб из Лос-Анджелеса проиграл «Майами» в гостях с разницей в 41 очко.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости