Джей Джей Редик: «Мне стыдно. Нам стыдно. Нет ощущения того, что мы вместе»

Джей Джей Редик взял на себя вину.

«Тяжело брать на себя ответственность. Когда у вас не идет игра, что происходит с плохими, иногда хорошими и даже отличными командами, можно расколоться на части, отстраниться от ответственности, особенно, когда это унизительно. Мне стыдно. Нам стыдно. Не ожидал от нас такой игры, с таким уровнем борьбы, профессионализма. Не уверен, что именно из моих слов потерялось по пути.

Я возьму все на себя. Это моя команда, я веду ее вперед. Но я не могу физически организовать игру на площадке, объявлять размены. Не обвиняю игроков. Но у меня нет ощущения того, что мы вместе, мы говорили об этом во время матча.

У нас тяжелый отрезок, и мы пытаемся закончить его», – заключил главный тренер «Лейкерс». Команда уступила «Хит» в гостях с разницей в 41 очко.