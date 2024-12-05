  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эрик Споэльстра: «Леброн Джеймс был уже невероятно организован в 26 лет. Хотел бы, чтобы молодые игроки могли поучиться у него»
4

Эрик Споэльстра: «Леброн Джеймс был уже невероятно организован в 26 лет. Хотел бы, чтобы молодые игроки могли поучиться у него»

Эрик Споэльстра восхищен профессионализмом Леброна Джеймса.

39-летний форвард был лучшим в команде в разгромном поражении от «Хит».

«Не могу сказать, что это меня удивило, потому что он был невероятно организован еще в 26 лет. Это не изменяется с возрастом. Все компоненты победы всегда были предельно важными для него.

Хотел бы, чтобы наши молодые игроки могли поучиться у него во время командных собраний. Во всех клубах говорят, что нужно быть вовлеченным, подавать голос. И Леброн до сих пор не устал от этого процесса, от подготовки, анализа записей. Хотелось бы, чтобы молодежь на это посмотрела.

И на его рутину. До общих тренировок. В тренажерном зале. Он постоянно был там первым. Все это сохраняет его игровую молодость. Работа до и после. Тот «Майами» с молодым Джеймсом был переполнен звездами. И они все смотрели по сторонам на то, что делают другие.

Хотел бы, чтобы наши молодые парни смогли бы поучиться у него», – заключил главный тренер «Майами».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Послематчевая пресс-конференция Эрика Споэльстры, ClutchPoints в сети X
logoМайами
logoЛейкерс
logoНБА
logoЭрик Споэльстра
logoЛеброн Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс: «Никакие схемы не помогут, если ты не вышел бороться»
8сегодня, 05:32
Леброн Джеймс опередил Кайла Корвера и вышел на 7-е место по количеству трехочковых за карьеру
13сегодня, 04:43Видео
Как выбрать любимую команду в НБА? Обязательный гид перед новым сезоном
6522 октября, 22:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крис Миддлтон дебютирует в сезоне в пятницу в матче против «Бостона»
1 минуту назад
Влатко Чанчар пропустит восемь недель из-за травмы колена
24 минуты назад
Терэнс Мэнн перенесет операцию по поводу перелома пальца и пропустит как минимум 3 недели
32 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»
545 минут назадLive
Анферни Хардуэй: «Мой набор навыков был больше, чем у Майкла Джордана»
449 минут назад
«Он Андре Миллер». Бэрон Дэвис восхищен умением Николы Йокича разыгрывать
2сегодня, 14:51
Джордж Карл: «Наггетс» больше зависят от Йокича, чем «Буллс» от Джордана»
3сегодня, 14:06
Зайон Уильямсон пройдет повторное обследование через две недели
8сегодня, 13:55
Джи Джи Джексон вернется в строй через 6-8 недель
сегодня, 13:47
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Аллен о том, как бы он остановил Энтони Эдвардса: «Заставил бы его идти вправо»
7 минут назад
Алекс Пойтресс: «Все мои годы в Евролиге, включая «Зенит», сформировали мой характер»
17 минут назад
Кейд Каннингем-Джейлен Дюрен и Джеймс Харден-Деррик Джонс лидируют по количеству аллей-упов
2сегодня, 14:33
Док Риверс: «Надеемся, что Крис Миддлтон вернется очень скоро»
сегодня, 14:19
Трэй Янг болельщику: «Заткни свою пасть»
7сегодня, 13:38Видео
Ник Нерс: «Есть вероятность, что Джоэл Эмбиид сыграет в пятницу»
1сегодня, 13:23
Остин Ривз выпускает в продажу модель кроссовок Rigorer AR2
5сегодня, 11:25
Дражен Анзулович: «С нами тренируются игроки из команды 3х3, которые пока не понимают нашу систему, а Егор Амосов должен был сегодня пойти в школу»
сегодня, 11:05
Руди Гобер: «Хочу увидеть Intuit Dome заполненным в плей-офф»
сегодня, 10:46
Главный тренер женской сборной Бельгии Рашид Мезьян возглавил «Коннектикут»
сегодня, 10:36