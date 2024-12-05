Эрик Споэльстра: «Леброн Джеймс был уже невероятно организован в 26 лет. Хотел бы, чтобы молодые игроки могли поучиться у него»

Эрик Споэльстра восхищен профессионализмом Леброна Джеймса.

39-летний форвард был лучшим в команде в разгромном поражении от «Хит».

«Не могу сказать, что это меня удивило, потому что он был невероятно организован еще в 26 лет. Это не изменяется с возрастом. Все компоненты победы всегда были предельно важными для него.

Хотел бы, чтобы наши молодые игроки могли поучиться у него во время командных собраний. Во всех клубах говорят, что нужно быть вовлеченным, подавать голос. И Леброн до сих пор не устал от этого процесса, от подготовки, анализа записей. Хотелось бы, чтобы молодежь на это посмотрела.

И на его рутину. До общих тренировок. В тренажерном зале. Он постоянно был там первым. Все это сохраняет его игровую молодость. Работа до и после. Тот «Майами » с молодым Джеймсом был переполнен звездами. И они все смотрели по сторонам на то, что делают другие.

Хотел бы, чтобы наши молодые парни смогли бы поучиться у него», – заключил главный тренер «Майами».