Эрик Споэльстра: «Леброн Джеймс был уже невероятно организован в 26 лет. Хотел бы, чтобы молодые игроки могли поучиться у него»
39-летний форвард был лучшим в команде в разгромном поражении от «Хит».
«Не могу сказать, что это меня удивило, потому что он был невероятно организован еще в 26 лет. Это не изменяется с возрастом. Все компоненты победы всегда были предельно важными для него.
Хотел бы, чтобы наши молодые игроки могли поучиться у него во время командных собраний. Во всех клубах говорят, что нужно быть вовлеченным, подавать голос. И Леброн до сих пор не устал от этого процесса, от подготовки, анализа записей. Хотелось бы, чтобы молодежь на это посмотрела.
И на его рутину. До общих тренировок. В тренажерном зале. Он постоянно был там первым. Все это сохраняет его игровую молодость. Работа до и после. Тот «Майами» с молодым Джеймсом был переполнен звездами. И они все смотрели по сторонам на то, что делают другие.
Хотел бы, чтобы наши молодые парни смогли бы поучиться у него», – заключил главный тренер «Майами».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий