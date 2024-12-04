Де’Аарон Фокс: «Дрэймонд Грин любит ударить рукой, а потом посмотреть на судью и спросить: «Что я натворил?»

Де’Аарон Фокс назвал главных «нытиков» в НБА.

«Лука Дончич один из главных, определенно. Дрэймонд Грин тоже любит ударить рукой, а потом посмотреть на судью и спросить: «Что я натворил?»

Многие парни любят жаловаться судьям. Иногда это оправданно. Порой судейство просто ужасное», – сказал разыгрывающий «Сакраменто ».