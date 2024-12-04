Де’Аарон Фокс: «Дрэймонд Грин любит ударить рукой, а потом посмотреть на судью и спросить: «Что я натворил?»
Де’Аарон Фокс назвал главных «нытиков» в НБА.
«Лука Дончич один из главных, определенно. Дрэймонд Грин тоже любит ударить рукой, а потом посмотреть на судью и спросить: «Что я натворил?»
Многие парни любят жаловаться судьям. Иногда это оправданно. Порой судейство просто ужасное», – сказал разыгрывающий «Сакраменто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости