Де’Аарон Фокс о критике со стороны Майка Брауна: «Мы нуждаемся в этом»
После поражения от «Клипперс» главный тренер «Кингз» раскритиковал команду за игру в первой половине, назвав ее «худшим баскетболом, который я видел, с тех пор как работаю здесь».
В шоу Run it Back Фокса спросили о высказывании специалиста.
«Слушайте... мы нуждаемся в этом, если так посмотреть. Наверное, хочется, чтобы именно игроки... хочется, чтобы игроки отвечали за настрой в раздевалке и все такое, но нужно, чтобы и тренер мог заставить парней нести ответственность.
И когда он недоволен мной, я принимаю это, я продолжаю делать свое дело. Если он может быть жестким со мной, значит, он может тренировать всех остальных ребят в таком же стиле. Такая сейчас ситуация, и преодоление трудностей в начале сезона может стать для нас полезным», – заявил разыгрывающий калифорнийцев.
«Сакраменто» занимает 12-е место на Западе с показателем 9-12.
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