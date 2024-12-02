Джеймс Харден набрал 39 очков, 9 подборов и 11 передач в победной игре с «Денвером»

«Клипперс» взяли верх над «Денвером» – 126:122.

Защитник калифорнийцев Джеймс Харден набрал 39 очков, 9 подборов и 11 передач.

За 38 минут Харден реализовал 10 из 26 с игры, включая 6 из 15 из-за дуги, и 13 из 13 с линии. Ветеран допустил 5 потерь.

По ходу встречи Харден стал вторым в истории НБА , кому покорилась отметка в 3 тысячи точных 3-очковых.