Джеймс Харден набрал 39 очков, 9 подборов и 11 передач в победной игре с «Денвером»
«Клипперс» взяли верх над «Денвером» – 126:122.
Защитник калифорнийцев Джеймс Харден набрал 39 очков, 9 подборов и 11 передач.
За 38 минут Харден реализовал 10 из 26 с игры, включая 6 из 15 из-за дуги, и 13 из 13 с линии. Ветеран допустил 5 потерь.
По ходу встречи Харден стал вторым в истории НБА, кому покорилась отметка в 3 тысячи точных 3-очковых.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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