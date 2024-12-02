Джеймс Харден стал вторым в истории НБА, кому покорилась отметка в 3 тысячи точных 3-очковых

Джеймс Харден покорил очередное достижение в НБА.

Защитник «Клипперс » в воскресенье стал вторым в истории лиги, кому покорилась отметка в 3 тысячи точных бросков из-за дуги.

Харден сделал это по ходу матча с «Денвером».

Лидер по количеству реализованных 3-очковых – Стефен Карри .