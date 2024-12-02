Джеймс Харден стал вторым в истории НБА, кому покорилась отметка в 3 тысячи точных 3-очковых
Джеймс Харден покорил очередное достижение в НБА.
Защитник «Клипперс» в воскресенье стал вторым в истории лиги, кому покорилась отметка в 3 тысячи точных бросков из-за дуги.
Харден сделал это по ходу матча с «Денвером».
Лидер по количеству реализованных 3-очковых – Стефен Карри.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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