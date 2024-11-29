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Система прогнозирования Дэрила Мори давала «Сиксерс» наибольшие шансы на победу в чемпионате среди всех собранных им команд

Система прогнозирования Дэрила Мори высоко оценила потенциал нынешних «Сиксерс».

Используемая президентом «Филадельфии» система показала, что команда имеет наилучшие шансы на победу в чемпионате, чем любой из собранных им ранее коллективов, включая «Хьюстон» образца сезона-17/18.

В плей-офф-2018 техасская команда проиграла «Голден Стэйт» в финале Западной конференции

«Сиксерс» начинали сезон на 4-м месте у букмекеров в списке команд с лучшими шансами на победу в сезоне с коэффициентом 8-1. Ожидалось, что у «76-х» будет более 50 побед в регулярном чемпионате.

Запатентованная Мори система обычно присваивает претендентам на титул от 5 до 10 процентов шансов на победу. Формула главы «Филадельфии» достигла максимума в 70 процентов, когда «Уорриорз» приобрели Кевина Дюрэнта перед сезоном-16/17.

«Сиксерс», которые имели дело с травмами Джоэла Эмбиида, Пола Джорджа и Тайриза Макси, стартовали с результатом 3-14.

«За исключением Джареда Маккейна, все, что могло пойти не так, пошло не так», – прокомментировал старт сезона один из источников в команде.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoХьюстон
logoДжоэл Эмбиид
logoФиладельфия
logoДэрил Мори
logoГолден Стэйт
logoНБА
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