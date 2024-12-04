Болельщики «Кингз» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране
Болельщики вновь испортили испортили Kiss Cam.
Инцидент произошел во время перерыва во второй четверти матч между «Сакраменто» и «Хьюстоном» (120:111).
Когда пару показали на большом экране, девушка наклонилась к коленям мужчины и начала имитировать оральный секс.
Ранее аналогичные эпизоды происходили на других аренах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости