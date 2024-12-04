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Болельщики «Кингз» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране

Болельщики вновь испортили испортили Kiss Cam.

Инцидент произошел во время перерыва во второй четверти матч между «Сакраменто» и «Хьюстоном» (120:111).

Когда пару показали на большом экране, девушка наклонилась к коленям мужчины и начала имитировать оральный секс.

Ранее аналогичные эпизоды происходили на других аренах.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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