Болельщик «Партизана» выбежал на площадку и толкнул Георгиоса Барцокаса после матча в Белграде

Матч Евролиги «Партизан» – «Олимпиакос» (78:70) завершился инцидентом.

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас что-то сказал ассистенту «Партизана» Владе Андроичу после сирены.

Игрок сербской команды Тайрик Джонс после этого подбежал прямо к Барцокасу, но члены обеих команд не дали конфликту обостриться, разняв спорящих.

Тем временем мужчина вышел на площадку с трибун и толкнул Барцокаса, после чего поспешил покинуть паркет. Греческий тренер подтвердил все это на пресс-конференции.

«Это вопрос Евролиги . Один из помощников Желько, не знаю его имени, проклинал нас всю игру со скамейки запасных. Я обменялся с ним парой слов.

После этого на меня налетел Тайрик Джонс. Также один болельщик спустился с трибун и толкнул меня. Но это не моя работа, это ответственность кого-то другого», – заявил Барцокас.

В официальном аккаунте «Олимпиакоса » выложили фотографию болельщика.

«Именно этот болельщик «Партизана » дошел до центра площадки и напал на тренера нашей команды. «Олимпиакос» немедленно проинформировал комиссара матча и Евролигу о происшествии», – отмечается в сообщении.