Болельщик «Партизана» выбежал на площадку и толкнул Георгиоса Барцокаса после матча в Белграде
Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас что-то сказал ассистенту «Партизана» Владе Андроичу после сирены.
Игрок сербской команды Тайрик Джонс после этого подбежал прямо к Барцокасу, но члены обеих команд не дали конфликту обостриться, разняв спорящих.
Тем временем мужчина вышел на площадку с трибун и толкнул Барцокаса, после чего поспешил покинуть паркет. Греческий тренер подтвердил все это на пресс-конференции.
«Это вопрос Евролиги. Один из помощников Желько, не знаю его имени, проклинал нас всю игру со скамейки запасных. Я обменялся с ним парой слов.
После этого на меня налетел Тайрик Джонс. Также один болельщик спустился с трибун и толкнул меня. Но это не моя работа, это ответственность кого-то другого», – заявил Барцокас.
В официальном аккаунте «Олимпиакоса» выложили фотографию болельщика.
«Именно этот болельщик «Партизана» дошел до центра площадки и напал на тренера нашей команды. «Олимпиакос» немедленно проинформировал комиссара матча и Евролигу о происшествии», – отмечается в сообщении.
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