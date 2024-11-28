Энтони Эдвардс: «Нас освистывают на домашней арене. Это так неуважительно»

Энтони Эдвардс недоумевает, что «Миннесоту» освистывают собственные болельщики.

«Болельщики нас освистывают, черт возьми. Охренеть можно. Нас освистывают на нашей домашней арене. Это так неуважительно, с ума сойти», – цитирует атакующего защитника «Миннесоты» Джон Крочински.

В среду «Миннесота » дома уступила «Сакраменто» (104:115).