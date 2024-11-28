4

Энтони Эдвардс: «Нас освистывают на домашней арене. Это так неуважительно»

Энтони Эдвардс недоумевает, что «Миннесоту» освистывают собственные болельщики.

«Болельщики нас освистывают, черт возьми. Охренеть можно. Нас освистывают на нашей домашней арене. Это так неуважительно, с ума сойти», – цитирует атакующего защитника «Миннесоты» Джон Крочински.

В среду «Миннесота» дома уступила «Сакраменто» (104:115).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста The Athletic Джона Крочински в соцсети X
logoЭнтони Эдвардс
болельщики
logoНБА
logoМиннесота
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Эдвардс: «Пытаюсь сплотить всех вокруг одной цели, потому что сейчас они у всех разные»
4сегодня, 11:45
Энтони Эдвардс о поражении «Миннесоты»: «Мы как маленькие дети. Слабые и не умеем разговаривать друг с другом»
10сегодня, 04:45
Что букмекеры думают о гонке за MVP? Йокич – первый, но есть два конкурента и вопросы по «Денверу»
4вчера, 13:03
Джейсон Тейтум отреагировал на критическое высказывание Эдвардса: «Я видел это. Мы часто использовали трешток друг против друга летом»
725 ноября, 10:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сразятся с «Ребелс»
2 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» принимает «Енисей», ЦСКА встретится с «Пармой»
69 минут назадLive
«Стеф изменил культуру команды». Кэм Томас считает, что Джеймс Харден оказал большее влияние на игроков, чем Стефен Карри
136 минут назад
Зоран Лукич: «Егор Демин влюблен в баскетбол, живет им. Я верю в него»
сегодня, 13:30
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» встретится с «Басконией» и другие матчи
1сегодня, 13:21
«Я подписался здесь, братишка. Люблю Чикаго». Зак Лавин ответил на вопрос фаната о своем обмене
1сегодня, 12:36
Брэдли Бил не смог закончить матч против «Бруклина» из-за боли в икроножной мышце и голеностопе
2сегодня, 12:15Видео
Энтони Эдвардс: «Пытаюсь сплотить всех вокруг одной цели, потому что сейчас они у всех разные»
4сегодня, 11:45
Макси Клебер: «История со сборной Германии для меня закончена. Возвращения не будет»
2сегодня, 11:28
«Мажет кучу «трешек». Джей Джей Редик ответил на вопрос об изменениях в игре Виктора Вембаньямы
16сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Юсуф Нуркич о критике: «Все хотят, чтобы я играл роль Кевина Дюрэнта»
111 минут назад
Гершон Ябуселе обновил рекорды карьеры – 22 очка и 43 минуты на паркете
116 минут назад
«Остались дни, а не месяцы». Джереми Сохан намерен скоро вернуться в строй
23 минуты назад
Дэниэл Гэффорд о выступлении за сборную Словении: «Это вопрос тайминга»
58 минут назад
Леброн Джеймс смазал данк во время разминки
1сегодня, 14:07Видео
Джеймс Харден после 43 очков в матче против «Уизардс»: «Я не старый»
6сегодня, 13:54Видео
Джаред Маккейн: «Я на 10 процентов филиппинец»
4сегодня, 13:24
Кеннет Фарид присоединился к итальянской «Реджо-Эмилии»
1сегодня, 11:10
Испания поборется за право проведения Евробаскета-2029
сегодня, 10:59
«Нет ничего лучше, чем вернуться домой». Ям Мадар перешел из «Баварии» в «Хапоэль Тель-Авив»
сегодня, 10:45Фото