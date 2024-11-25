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«В этом прелесть Диллона Брукса». Име Удока высоко оценивает универсальность своих оборонительных игроков

Име Удока уделяет повышенное внимание защите своей команды.

Главный тренер «Рокетс» стремится избежать слабых мест в своей ротации.

«В этом прелесть Диллона Брукса. Мы не смотрим на его противостояние с Карлом-Энтони Таунсом, Виктором Вембаньямой или другими пятыми номерами как на неравный размен. Он и другие наши большие «винги»: Амен Томпсон, Тари Исон, Джабари Смит – все они могут меняться без неравных противоборств.

Мы убрали Алперена Шенгюна с обороны против игрока с мячом. Он контролирует свободные зоны и помогает другим. Не только в традиционных сдваиваниях», – прокомментировал задачи своих баскетболистов Удока.

«Хьюстон» занимает 3-е место в Западной конференции с результатом 12-6. Команда выиграла 8 матчей из последних 10.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
logoДжабари Смит
logoАлперен Шенгюн
logoДиллон Брукс
logoТари Исон
logoАмен Томпсон
logoВиктор Вембаньяма
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
logoХьюстон
logoИме Удока
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