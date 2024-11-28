1

Брайан Уиндхорст: «Лучший шанс «Никс» выиграть чемпионат будет в сезоне-2025/26»

Брайан Уиндхорст заявил, что «Никс» все еще строят чемпионскую команду.

«Лучший шанс «Никс» выиграть чемпионат будет в сезоне-2025/26. Это всегда было предопределено, так как они опустошили команду, чтобы заполучить новых игроков, и им просто нужно добавить несколько игроков для поддержки.

Очевидно, что им нужно больше глубины в передней линии, им нужно меньше полагаться на Карла-Энтони Таунса как на центрового; но им также нужно больше разыгрывающих игроков. Когда они совершили эту сделку, они потеряли игроков, разыгрывающих мяч, и теперь Джейлену Брансону приходится работать намного усерднее», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Стивена Эй Смита
logoНью-Йорк
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
Брайан Уиндхорст
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лучшая роль третьего плана. Самые полезные ролевики НБА
20сегодня, 09:10Трибуна
НБА. «Голден Стэйт» уступил «Оклахоме», «Даллас» дома обыграл «Нью-Йорк», 22 передачи Янга помогли «Атланте» одолеть «Кливленд» и другие результаты
231сегодня, 06:38
Квентин Граймс о Кайри Ирвинге: «Один из самых мастеровитых игроков в истории и очень важен для нашей раздевалки»
1сегодня, 05:15
Кендрик Перкинс: «О Джи Ануноби – современный Скотти Пиппен»
13вчера, 15:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Валенсия» в гостях победила «Бурк» и продлила серию до 8-0, «Хапоэль Тель-Авив» уступил «Ульму» и другие матчи
13 минут назадLive
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сразятся с «Ребелс»
418 минут назад
Евролига. «Барселона» принимает «Реал», «Жальгирис» проиграл «Басконии» и другие матчи
456 минут назадLive
Шакил О′Нил: «Знаю, как все исправить и вернуть креативность в игру»
3сегодня, 19:05
Единая лига ВТБ. 31 очко Мартина помогло «Уралмашу» обыграть «Енисей», ЦСКА был сильнее «Пармы»
15сегодня, 18:52
Демаркус Казинс: «Ожидать, что Зайон Уильямсон преуспеет в Новом Орлеане, было первой ошибкой»
8сегодня, 18:33
«На границе между безумием и гениальностью». Шон Эллиотт сравнил Виктора Вембаньяму с Тимом Данканом и Кобе Брайантом
2сегодня, 17:42
«Моя макушка на уровне его соска». Дрэймонд Грин прокомментировал фото с Виктором Вембаньямой
7сегодня, 17:20Фото
Демаркус Казинс: «Джоэл Эмбиид сосредоточен не на том. Плевать, кто крыса»
10сегодня, 16:37
«Свяжитесь с тремя лучшими генеральными директорами в каждом городе». Айзейя Томас дал финансовый совет современным игрокам
3сегодня, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
Микэл Бриджес лидирует в НБА по количеству бросков с отклонением, Лука Дончич – второй
23 минуты назадФото
Андреа Тринкьери после поражения от «Басконии»: «Мы очень сильно облажались»
32 минуты назад
Антонио Дэниелс: «Кристапс Порзингис – идеальное дополнение, чтобы укомплектовать стартовую пятерку «Бостона»
41 минуту назад
Дэвид Кан: «Через пару лет у НБА будет сильная и конкретная заинтересованность в Европе»
3сегодня, 19:53
Андреас Пистиолис: «Надеюсь, что Иван Ухов сможет сыграть с «Зенитом»
сегодня, 19:27
Кевин Янг: «Егор Демин был вынужден взять на себя даже более значимую роль, чем ожидалось»
сегодня, 19:17
Кевин Янг: «Наш стиль игры дает Егору Демину возможность показать, в чем его сильные стороны»
сегодня, 18:46
Зоран Лукич: «Надеюсь, что увидимся с Всеволодом Ищенко в феврале, если «Локо» его отпустит»
сегодня, 17:57
Джонатан Мотли вернулся в расположение «Хапоэля Тель-Авив»
сегодня, 17:27
«Лейкерс» ведут переговоры об обмене Д’Анджело Расселла и Джейлена Худа-Шифино
8сегодня, 16:46