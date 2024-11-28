Брайан Уиндхорст: «Лучший шанс «Никс» выиграть чемпионат будет в сезоне-2025/26»

Брайан Уиндхорст заявил, что «Никс» все еще строят чемпионскую команду.

«Лучший шанс «Никс» выиграть чемпионат будет в сезоне-2025/26. Это всегда было предопределено, так как они опустошили команду, чтобы заполучить новых игроков, и им просто нужно добавить несколько игроков для поддержки.

Очевидно, что им нужно больше глубины в передней линии, им нужно меньше полагаться на Карла-Энтони Таунса как на центрового; но им также нужно больше разыгрывающих игроков. Когда они совершили эту сделку, они потеряли игроков, разыгрывающих мяч, и теперь Джейлену Брансону приходится работать намного усерднее», – сказал эксперт ESPN.