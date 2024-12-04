Шэмс Чарания: «Зайон Уильямсон далек от возвращения в строй»
Шэмс Чарания описал ситуацию с Зайоном Уильямсоном.
«Зайон выбыл примерно месяц назад и пока далек от возвращения в строй.
Это очень обидная история для Зайона, потому что он начинал сезон с самым маленьким весом после дебютного для себя сезона в НБА, он был в отличной форме, но есть эта проблема с задней поверхностью бедра. Эта травма стала хронической, у него было несколько растяжений за последние несколько лет, он все никак не может избавиться от этого.
Пока что он может позволить себе очень и очень легкую активность на площадке», – констатировал инсайдер ESPN.
В 6 матчах сезона Уильямсон в среднем набирает 22,8 очка и 8,0 подбора, «Новый Орлеан» идет с результатом 4-17.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pat McAfee
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