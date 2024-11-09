Зайон Уильямсон выбыл на неопределенный срок с растяжением задней поверхности бедра

Зайон Уильямсон выбыл из строя на неопределенный срок.

Звездный форвард «Нового Орлеана» получил растяжение задней поверхности левого бедра и выбыл на неопределенный срок, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Уильямсон будет повторно обследован в ближайшие недели.

«Пеликанс» уже выступают без Деджонте Мюррэя, Си Джей Макколлума, Херба Джонса, Трея Мерфи и Джордана Хоукинса.