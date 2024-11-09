Зайон Уильямсон выбыл на неопределенный срок с растяжением задней поверхности бедра
Зайон Уильямсон выбыл из строя на неопределенный срок.
Звездный форвард «Нового Орлеана» получил растяжение задней поверхности левого бедра и выбыл на неопределенный срок, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Уильямсон будет повторно обследован в ближайшие недели.
«Пеликанс» уже выступают без Деджонте Мюррэя, Си Джей Макколлума, Херба Джонса, Трея Мерфи и Джордана Хоукинса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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