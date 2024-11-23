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Зайон Уильямсон далек от возвращения в строй

Возвращение Зайона Уильямсона после травмы откладывется.

Форвард «Нового Орлеана» прошел несколько процедур на беспокоящем его левом бедре, но пока далек от возвращения в строй, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Уильямсон, который выбыл из строя 6 ноября с растяжением мышцы задней поверхности бедра, будет отсутствовать в течение длительного периода времени. «Пеликанс» готовились к тому, что Зайон не сможет играть на протяжении четырех-шести недель и вернется примерно в середине декабря, но его отсутствие может продлиться дольше.

Это объясняется тем, что лидер «Нового Орлеана» восстанавливает часть тела, которая уже неоднократно становилась проблемой для него за последние несколько лет.

Уильямсон принял участие в 6 из 17 матчей команды в этом сезоне, набирая 22,7 очка и 8,0 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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