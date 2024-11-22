Зайон Уильямсон: «Наберем полный ход к январю»
«Когда я ушел с арены после травмы, чувствовал себя нормально. На следующий день пришел на процедуры и мне стало хуже. Осмотр принес плохие новости. Сначала всегда тяжело ментально. Но после первой недели я пришел в себя. Парни тоже помогли.
Я бы хотел делать многое, но мне нужно следовать протоколу и советам врачей. Все идет хорошо. По плану.
У нас очень неудачное количество травм. Но мы всей командой стараемся сохранять боевой настрой. Сезон длинный. Парни начинают возвращаться, все будет в порядке. Надеюсь, что мы наберем полный ход к январю.
Сейчас я работаю над подвижностью и укрепляю некоторые группы мышц. Стараюсь снять нагрузку с бедра», – рассказал форвард «Нового Орлеана». Команда находится на предпоследнем месте Западной конференции с результатом 4-12.
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