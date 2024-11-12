Шэмс Чарания: «Пеликанс» готовятся к тому, что Зайон Уильямсон будет отсутствовать около 4-6 недель»

Шэмс Чарания назвал ориентировочные сроки восстановления Зайона Уильямсона.

Звездный форвард «Нового Орлеана» получил растяжение задней поверхности левого бедра и по официальному сообщению клуба выбыл на неопределенный срок.

«Пеликанс» готовятся к тому, что Зайон Уильямсон будет отсутствовать около 4-6 недель.

Его возвращение будет зависеть от того, как пойдет лечение. В клубе заявили, что Зайон выбыл на неопределенный срок. Они не уверены, сколько именно времени займет реабилитация», – рассказал инсайдер ESPN.

«Пеликанс» уже выступают без травмированных Деджонте Мюррэя, Си Джей Макколлума, Херба Джонса и Джордана Хоукинса.