Шэмс Чарания: «Пеликанс» готовятся к тому, что Зайон Уильямсон будет отсутствовать около 4-6 недель»
Шэмс Чарания назвал ориентировочные сроки восстановления Зайона Уильямсона.
Звездный форвард «Нового Орлеана» получил растяжение задней поверхности левого бедра и по официальному сообщению клуба выбыл на неопределенный срок.
«Пеликанс» готовятся к тому, что Зайон Уильямсон будет отсутствовать около 4-6 недель.
Его возвращение будет зависеть от того, как пойдет лечение. В клубе заявили, что Зайон выбыл на неопределенный срок. Они не уверены, сколько именно времени займет реабилитация», – рассказал инсайдер ESPN.
«Пеликанс» уже выступают без травмированных Деджонте Мюррэя, Си Джей Макколлума, Херба Джонса и Джордана Хоукинса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pelicans Film Room
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