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Шэмс Чарания: «Пеликанс» готовятся к тому, что Зайон Уильямсон будет отсутствовать около 4-6 недель»

Шэмс Чарания назвал ориентировочные сроки восстановления Зайона Уильямсона.

Звездный форвард «Нового Орлеана» получил растяжение задней поверхности левого бедра и по официальному сообщению клуба выбыл на неопределенный срок.

«Пеликанс» готовятся к тому, что Зайон Уильямсон будет отсутствовать около 4-6 недель.

Его возвращение будет зависеть от того, как пойдет лечение. В клубе заявили, что Зайон выбыл на неопределенный срок. Они не уверены, сколько именно времени займет реабилитация», – рассказал инсайдер ESPN. 

«Пеликанс» уже выступают без травмированных Деджонте Мюррэя, Си Джей Макколлума, Херба Джонса и Джордана Хоукинса.  

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pelicans Film Room
травмы
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Шэмс Чарания
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