Дрю Холидэй об Энтони Эдвардсе: «Возможно, самый забавный из всех, кого я знаю»
Дрю Холидэй поделился мнением об Энтони Эдвардсе.
Разыгрывающий «Бостона» выступал вместе с защитником «Миннесоты» в составе олимпийской сборной США в Париже.
«Возможно, самый забавный из всех, кого я знаю. И все это искренне, он не прикидывается, парень и правда любит жизнь... И этот его провинциальный менталитет, бро, он такой уморительный.
Но Энт по-настоящему любит баскетбол. Он старался получать информацию обо всем, типа «возможно, мне следует двигаться в эту сторону, как мне следует поставить ногу... когда у меня появится возможность исполнить мой степбэк, мне стоит сделать это так или так». Он всем интересуется, продолжает узнавать игру. И когда такой молодой парень настолько вовлечен и сосредоточен – круто видеть такое», – сказал Холидэй в подкасте Пола Джорджа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Подкаст Пола Джорджа
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