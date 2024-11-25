Джейсон Тейтум отреагировал на критическое высказывание Эдвардса: «Я видел это. Мы часто использовали трешток друг против друга летом»

Джейсон Тейтум отреагировал на критическое высказывание Энтони Эдвардса.

Лидер «Миннесоты» задался вопросом, почему Тейтума считают лучшим игроком НБА после победы над «Селтикс» в прошлом сезоне. Момент попал в шоу Netflix «Стартовая пятерка».

«Вы все тут говорите о «лучшем игроке лиги». Да вы прикалываетесь», – произнес тогда Эдвардс .

«Я видел это. Мы часто использовали трешток друг против друга летом. У меня довольно хороший послужной список против «Миннесоты» за всю карьеру. Это был единственный раз, когда мы проиграли.

Все это забавно. У них хорошая команда. Хорошая тренерская работа. У них есть талант. Уверен, что в ближайшем будущем игры против этих ребят будут интересными», – заявил Тейтум.

В воскресенье «Бостон » победил «Миннесоту» со счетом 107:105.