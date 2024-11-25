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Наз Рид смазал трехочковый на победу в игре с «Селтикс». Маззулла похвалил Брауна за защиту

«Бостон» одолел «Миннесоту» – 107:105.

В решающем владении Энтони Эдвардс пошел в проход, но вынужден был сделать скидку. Мяч оказался у Наза Рида, который смазал дальний бросок на победу.

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла похвалил Джейлена Брауна за защиту против Эдвардса.

«Здорово, когда игрок его калибра так отрабатывает в защите и воспринимает подобные противостояния как нечто личное.

Когда ваши лучшие игроки еще и лучшие в защите, это задает тон всей команде в плане игры на своей половине. Джейлен считает обязательным выйти победителем в личном противостоянии. Он отлично справился с этим сегодня», – заявил Мауззулла после игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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