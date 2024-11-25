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Джейлен Браун о решающем владении матча с «Вулвз»: «Хорошо отработали в защите»

«Бостон» одолел «Миннесоту» – 107:105.

В решающем владении Энтони Эдвардс пошел в проход, но под давлением Джейлена Брауна вынужден был сделать скидку. Мяч оказался у Наза Рида, который смазал дальний бросок на победу.

«У Эдвардса неплохо получается проходить в левую сторону, но я попытался выдавить его поближе к трибунам, осложнить ему жизнь, убить немного времени.

Если бы он попытался сам забросить мяч в кольцо, я бы смог помешать ему в трехсекундной... Хорошо отработали в защите», – заявил защитник «Селтикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoБостон
logoМиннесота
logoЭнтони Эдвардс
logoДжейлен Браун
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