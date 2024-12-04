Дерек Лайвли о победе над «Мемфисом» после «-15»: «Мы всегда сражаемся»

Дерек Лайвли подвел итоги матча с «Мемфисом» (121:116).

«Мэверикс» уступали 15 очков по ходу встречи и имели «-8» за 3 с половиной минуты до сирены, но организовали рывок 16:3 и вышли в плей-офф Кубка НБА.

«Мы всегда сражаемся. Мы знаем, что способны на это.

Даже если у нас возникают сомнения и игра складывается не в нашу пользу, мы знаем, что можем положиться друг на друга, чтобы выполнить поставленную задачу.

Неважно, кто сегодня чаще всех набирает очки, кто проводит хороший матч, мы в команде опираемся друг на друга, стараясь сыграть как можно лучше», – заявил центровой «Мэверикс».