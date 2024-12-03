Джейлен Уэллс и Джарред Маккейн – лучшие новички октября-ноября
Джейлен Уэллс и Джарред Маккейн признаны лучшими новичками месяца.
НБА объявила, что форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс и защитник «Филадельфии» Джарред Маккейн признаны лучшими новичками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Маккейн стал седьмым игроком «Сиксерс», получившим награду «Новичок месяца», и первым после Бена Симмонса в марте 2018 года. В 18 матчах в октябре и ноябре Маккейн набирал в среднем 16 очков за матч, что стало лучшим показателем среди всех новичков.
Показатели Уэллса составили 12,2 очка и 3,3 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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