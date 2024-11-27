Джаред Маккейн продолжает возглавлять рейтинг новичков, Стефон Касл поднялся на 2-е место
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Атакующий защитник «Филадельфии» Джаред Маккейн остается лидером гонки за наградой лучшего новичка года.
Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл поднялся на вторую строчку, форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс – третий.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
1. Джаред Маккейн («Филадельфия»)
2. Стефон Касл («Сан-Антонио»)
3. Джейлен Уэллс («Мемфис»)
4. Далтон Кнехт («Лейкерс»)
5. Заккари Рисаше («Атланта»)
6. Ив Мисси («Новый Орлеан»)
7. Александр Сарр («Вашингтон»)
8. Зак Иди («Мемфис»)
9. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон»)
10. Тристан да Силва («Орландо»)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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