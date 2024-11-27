Стендап-комик Шейн Гиллис: «Напиваюсь и пишу личные сообщения Джареду Маккейну»
Шейн Гиллис признался, что пишет «пьяные сообщения» Джареду Маккейну.
Комик сделал забавное признание во время недавнего эпизода «Matt and Shane’s Secret Podcast». Он выразил восхищение тем, как Маккейн совмещает карьеру профессионального баскетболиста и тиктокера.
«Мне сейчас нравится один чувак. Его анима полностью раскрепощена. Джаред Маккейн из «Сиксерс». Этот парень танцует в TikTok, черт возьми. Он открыто проявляет свою аниму. Ему плевать. Он набирает 30 очков и снимает видео в TikTok, и все злятся.
Я так люблю этого парня. Я пишу ему личное сообщение, но он не отвечает. Я напиваюсь и пишу ему личные сообщения», – рассказал Шейн Гиллис.
У новичка «Филадельфии» более 4 миллионов подписчиков в TikTok.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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