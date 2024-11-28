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Джаред Маккейн: «Я на 10 процентов филиппинец»

Джаред Маккейн заявил, что он частично филиппинец.

«Передаю привет моему азиатскому сообществу. Я филиппинец. Я имею в виду, только на 10 процентов, но это считается, верно?» – сказал новичок «Филадельфии».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Philadelphia Inquirer
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