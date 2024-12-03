Дрэймонд Грин: «Когда Эндрю Уиггинс очень агрессивен, мало кто может его остановить»
Дрэймонд Грин и Бэрон Дэвис отметили игру Эндрю Уиггинса в этом сезоне.
«Он напоминает мне кого-то вроде Джейсона Ричардсона. Когда Джей Рич был в ударе, это могло продолжаться восемь матчей подряд. Благодаря его стилю игры он мог всегда быть открытым», – сказал Бэрон Дэвис в подкасте.
«Уиггс очень похож на Джейсона Ричардсона. Он тоже опекает лучших вингеров в других командах. На самом деле, Уиггс — один из тех талантливых игроков, которые встречаются нечасто. Все зависит от того, достаточно ли он агрессивен. На протяжении всего этого сезона он очень агрессивен, а когда Уиггс очень агрессивен, мало кто может его остановить», – отметил Грин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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