Чендлер Парсонс: «Голден Стэйт» шокировал успешным началом, но не думаю, что этого хватит для Топ-4 Запада»

Чендлер Парсонс прокомментировал ход сезона «Уорриорз».

Команда некоторое время шла в лидерах Западной конференции. «Голден Стэйт» находится на 4-й позиции с результатом 12-7 и начинает сложный игровой отрезок.

«Не думаю, что они останутся в четверке по результатам ближайших матчей и не думаю, что они когда-либо там по-настоящему были. Они шокировали поначалу своим удачным стартом. Их глубина, здоровый Эндрю Уиггинс, Стеф Карри, Дрэймонд Грин, хорошо игравший Бадди Хилд дали им этот рывок. Они достаточно талантливы, чтобы побеждать. Но этого не хватит для Топ-4. Их ближайшее расписание очень сложное. В следующие 3-4 недели мы поймем реальный уровень этой команды.

Это был приятный сюрприз. Они шокировали меня. Я не ожидал от них такого начала сезона. Особенно с учетом глубины Западной конференции. Думаю, что 6-8 команд лучше их. Пока у них есть Стеф Карри и Дрэймонд Грин, их нельзя списывать, но вряд ли они тянут на 4-е место», – заключил Парсонс.