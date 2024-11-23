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Пять игроков «Голден Стэйт» атакуют из-за дуги с процентом выше 40

У пяти игроков «Уорриорз» процент реализации 3-очковых выше 40.

«Голден Стэйт» – единственная команда в этом сезоне НБА, в составе которой сразу пять игроков с процентом реализации трехочковых выше 40.

Дрэймонд Грин лидирует с 45,3% (53 броска), далее идут Стефен Карри с 45,0% (109), Бадди Хилд с 44,2% (120), Мозес Муди с 41,1 (56) и Эндрю Уиггинс с 41,0 (61).

Учитывались только игроки, совершившие не менее 50 бросков из-за дуги (152 игрока).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoБадди Хилд
logoЭндрю Уиггинс
logoМозес Муди
logoСтефен Карри
logoДрэймонд Грин
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