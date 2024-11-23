Пять игроков «Голден Стэйт» атакуют из-за дуги с процентом выше 40
У пяти игроков «Уорриорз» процент реализации 3-очковых выше 40.
«Голден Стэйт» – единственная команда в этом сезоне НБА, в составе которой сразу пять игроков с процентом реализации трехочковых выше 40.
Дрэймонд Грин лидирует с 45,3% (53 броска), далее идут Стефен Карри с 45,0% (109), Бадди Хилд с 44,2% (120), Мозес Муди с 41,1 (56) и Эндрю Уиггинс с 41,0 (61).
Учитывались только игроки, совершившие не менее 50 бросков из-за дуги (152 игрока).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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