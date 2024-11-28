Блок-шот Лу Дорта на последних секундах не позволил «Голден Стэйт» перевести матч в овертайм

«Оклахома» взяла верх над «Голден Стэйт» – 105:101.

Форвард Эндрю Уиггинс был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм. Баскетболист «Уорриорз» забросил трехочковый, который свел разрыв к одному владению, за 11 секунд до конца матча, а в последнем розыгрыше смог получить мяч рядом с кольцом, но его бросок, который мог сравнять счет, оказался заблокирован Лу Дортом .

Шэй Гилджес-Александер забрал подбор в защите и реализовал 2 штрафных броска, установив окончательный счет.

Эндрю Уиггинс завершил игру с 16 очками, 5 подборами и 3 передачами, реализовав 4 из 16 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 5 из 7 штрафных.