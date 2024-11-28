Блок-шот Лу Дорта на последних секундах не позволил «Голден Стэйт» перевести матч в овертайм
«Оклахома» взяла верх над «Голден Стэйт» – 105:101.
Форвард Эндрю Уиггинс был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм. Баскетболист «Уорриорз» забросил трехочковый, который свел разрыв к одному владению, за 11 секунд до конца матча, а в последнем розыгрыше смог получить мяч рядом с кольцом, но его бросок, который мог сравнять счет, оказался заблокирован Лу Дортом.
Шэй Гилджес-Александер забрал подбор в защите и реализовал 2 штрафных броска, установив окончательный счет.
Эндрю Уиггинс завершил игру с 16 очками, 5 подборами и 3 передачами, реализовав 4 из 16 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 5 из 7 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BricksCenter в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости