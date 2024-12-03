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Гилберт Аренас: «Энтони Дэвис не хочет нести ответственность за поражения»

Гилберт Аренас считает, что Энтони Дэвис боится брать на себя роль лидера.

«Некоторые люди просто не хотят оказаться «плохим парнем». Может быть, он не хочет нести ответственность за поражения. Может быть, он не способен выдержать давления от проигрыша в матче.

Он предпочитает, чтобы 40-летний парень нес ответственность, потому что в случае поражения болельщики «Лейкерс» будут винить его», – сказал Аренас.

«Может быть, он просто не хочет быть лидером. Может быть, он вечный Робин», – добавил Кеньон Мартин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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