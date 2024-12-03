Кендрик Перкинс о Леброне Джеймсе: «Идеально работающий автомобиль может развалиться после пробега в 100 тысяч миль»

Кендрик Перкинс считает, что карьера Леброна подходит к концу.

«Идеально работающий автомобиль может развалиться после пробега в 100 тысяч миль. Возможно, 40 лет – это его 100 тысяч.

По крайней мере, так сказал мне мой дедушка, когда его Oldsmobile перестал работать», – написал эксперт ESPN на своей странице в соцсети X.