Джей Джей Редик об игре в атаке против «Вулвз»: «Провал с «Денвером» воспринимался просто как отклонение. Но сейчас все больше кажется, что это не так»
Джей Джей Редик критически отозвался об игре команды в матче с «Миннесотой».
«Лейкерс» набрали 80 очков против «Тимбервулвз» (80:109). У Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в сумме 22 очка при 8 из 30 с игры.
Главный тренер «Лейкерс» склоняется к тому, что неудачные действия на чужой половине во встрече с «Денвером» (102:127) 23 ноября, возможно, не были случайным стечением обстоятельств.
«Провал с «Денвером» воспринимался просто как отклонение от нормы. Но сейчас все больше кажется, что это не так», – признался 40-летний специалист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йована Бухи
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