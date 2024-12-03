Джей Джей Редик об игре в атаке против «Вулвз»: «Провал с «Денвером» воспринимался просто как отклонение. Но сейчас все больше кажется, что это не так»

Джей Джей Редик критически отозвался об игре команды в матче с «Миннесотой».

«Лейкерс» набрали 80 очков против «Тимбервулвз» (80:109). У Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в сумме 22 очка при 8 из 30 с игры.

Главный тренер «Лейкерс» склоняется к тому, что неудачные действия на чужой половине во встрече с «Денвером» (102:127) 23 ноября, возможно, не были случайным стечением обстоятельств.

«Провал с «Денвером» воспринимался просто как отклонение от нормы. Но сейчас все больше кажется, что это не так», – признался 40-летний специалист.